Naomi Campbell celebra gala benéfica en el LFW

La modelo Naomi Campbell tomó el escenario en la Semana de la Moda de Londres con un evento benéfico de gala en el impresionante escenario del mundialmente famoso Museo Británico. La gala culminó un día cálido lleno de espectáculos y presentaciones, incluidas las ofertas de pasarela de Alexa Chung y House of Holland y la sombrerería del maestro sombrerero Stephen Jones.

El evento, organizado por Naomi Campbell, fue el último de recaudación de fondos “Fashion for Relief”, organizado por la conocida modelo, cuyos esfuerzos cuentan con el apoyo de una amplia gama de amigos y diseñadores. El primer espectáculo de caridad fue en 2005 en apoyo de las víctimas del huracán Katrina en Nueva Orleans.

En la actividad, los escalones y el vestíbulo del Museo Británico se convirtieron en un área de presentación de la alfombra roja para la élite de moda que pasaba el tiempo bebiendo champán y margaritas heladas mientras se realizaban controles de última hora sobre el maquillaje y los atuendos de las modelos.

Campbell dijo que el propósito del evento benéfico este año fue recaudar fondos para proteger a los niños vulnerables en todo el mundo y ayudar a proporcionar educación y el desarrollo de habilidades. El evento atrajo a una multitud enorme y entusiasta, incluidos muchos que se quedaron para una cena privada después de la presentación en la pasarela.

El actor Pierce Brosnan y la actriz Naomie Harris fueron parte del contingente estelar, y el espectáculo contó con el apoyo de una amplia gama de casas de moda mundiales, incluidas Gucci, McQueen, Marc Jacobs y Vivienne Westwood.

Mientras avanzaba la noche ecléctica, de gender-bending y diversión, no surgió un solo tema en específico. Pero el impacto general fue impresionante. Algunos de los atuendos estaban claramente destinados a ser exagerados, incluidos los looks de los hombres que parecían desnudos: muchos atuendos no cubrían el pecho (lo que le daba importancia al trabajo en el gimnasio), y la mayoría de los tops eran transparentes. Los trajes de doble botonadura debían usarse sin camisas y disfraces combinados con pantalones cortos de vinilo blanco con tapas transparentes.

A las mujeres se les dio más variedad, incluidos trajes florales, hermosos vestidos negros ajustados, un espectacular traje negro con mangas y hombros hinchados de color rosa y velos estilo “conehead”. También había abrigos de punta, trajes de kimono, trajes de rasputín de estilo ruso para hombres y guantes plateados brillantes hasta el codo. En general, fue una noche punky, llena de actitud y atrevimiento.