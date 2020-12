$!Nocta, la nueva colección de Nike junto al rapero Drake

“Este momento viene a completar el círculo para mí”, manifestaba el rapero a través de unas declaraciones difundidas desde Nike. “Quiero decir”, añade, “poder crecer con Nike lo significa todo”. “Siempre he sentido que toda zapatilla que he querido, todo atleta al que he admirado, todo lo que he querido era de Nike. Que nada ha significado algo para mí a menos que tuviera grabado un ‘Swoosh’ [el nombre que recibe el logotipo en forma de V de Nike]”.