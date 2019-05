$!P.O.D. System de adidas Originals y Mozart la Para: una combinación perfecta

La marca adidas Originals presenta la más reciente silueta P.O.D. System, contando con la imagen de uno de los exponentes urbanos más reconocidos del país, Mozart La Para.

En búsqueda de dar a conocer el rol de la silueta en el país, adidas Originals escogió colaborar con Erickson Fernández mejor conocido como Mozart La Para, quien lleva a la realidad esta representación de P.O.D. System.

La marca adidas Originals y el intérprete de “Pa’ Gozar”, “Levántate” entre muchos otros éxitos, cuentan con una alianza de más de cinco años la cual afianzan con esta campaña, que ofrece un diseño audaz y futurista, con tres nuevas y dinámicas versiones de color.

La sesión fotográfica de esta colaboración se realizó en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana y estuvieron a cargo de Luis Miguel Valdéz, fotógrafo dominicano, quien logró capturar la esencia del calzado y del personaje que los llevaba.

Este año, el calzado retorna con una serie de imágenes bajo la premisa “Innate confidence and comfort of the P.O.D. System weare”’ (La confianza innata y la comodidad de quien lleva P.O.D. System) con el propósito de explorar la esencia de quienes se identifican.

La campaña P.O.D. System presenta el proceso de pensamiento detrás de la completa filosofía de la colección en un claro modo visual; usando el pasado para empoderar el presente y traduciendo el encanto de la nostalgia en algo nuevo – algo que, en su propia manera, capturará mentes y perdurará los próximos años.