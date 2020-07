$!Paga tu deuda, el movimiento viral en redes para que las marcas paguen a sus proveedores

Para nadie es un secreto que a causa de la pandemia muchas marcas de moda alrededor del mundo tuvieron que detener sus producciones por falta de salida de la mercancía. Además de que esto desencadenó una crisis económica, también hay otro problema que hasta el momento no se había tocado: cuando cerraron ya había gran parte de las asignaciones hechas, trabajo por el cual las firmas aún no pagan a sus productores. Así lo dejó saber el Workers Right Consortium, organización que vela por los derechos de los trabajadores textiles, al publicar una lista en la que clasifican las marcas que ante la emergencia sanitaria han actuado de manera responsable respondiendo al pago de sus proveedores, y las que, a la fecha, se han hecho de la vista gorda.

Como era de esperar, esto desató toda una revolución en las redes sociales, en la que tanto trabajadores como personalidades relacionadas a la industria de la moda denuncian la injusticia exigiendo que dichas marcas cumplan con lo que les corresponde. Incluso, han ofrecido a las firmas distintas iniciativas con las que buscan dar solución al problema.