$!#PillowDressChallenge, el reto de moda

Durante este tiempo de distanciamiento social, las redes sociales se han llenado de un montón de quarantine challenges, o retos de cuarentena. Primero fue el #JLoChallenge que instaba a usuarios de TikTok a replicar el famoso baile de J.Lo en el Super Bowl de este año. Luego estuvo el #PushUpChallenge, el cual tómo un giro atlético retando a las personas a subir un video a sus historias de Instagram completando diez largatijas. Obviamente, las influencers de moda no se podían quedar atrás, y decidieron crear su propio reto, el cual denominaron #PillowCaseChallenge. Este reto pronto se hizo viral en las redes, y algunas de nuestras influencers dominicanas han decidido intentarlo también.

Sabemos que las influencers de moda suelen subir contenido a sus plataformas de manera diaria, mostrando lo que usan, o lo que no les gusta usar, en su día a día. Usualmente, esto se caracteriza por un selfie en el espejo, luciendo su #OOTD, un hashtag comúnmente utilizado que significa “mi atuendo del día” (outfit of the day). De esta costumbre nace el Pillow Dress Challenge. Este reto, según un articulo publicado por L’Officiel USA consiste en buscar la manera más creativa y chic de lucir una almohada cualquiera de tu casa. Puede sonar ridículo, pero las influencers de moda se lo han tomado muy en serio, y han descubierto formas de mostrar su estilo usando tan solo una almohada. Muchas le han agregado cinturones de marca, lentes de sol, tacones de diseñador y demás accesorios para completar su look de cuarentena.

Lógicamente, ninguna de estas chicas saldría realmente así de sus hogares. Sin embargo, este reto ha puesto en prueba la imaginación e ingeniosidad de las influencers, que, ahora en cuarentena, han admitido que se pasan, como muchos de nosotros, la mayor parte del día en pijamas o ropa cómoda. Helen Blandino, Katherine Collado, alias La Comparona, y María Fernanda WonderFer Life han sido tres de las influencers de moda criollas que han decidido aceptar este reto. Como bien dijo Helen en su caption: “En cuarentena, pero hagamos que sea vea fashion!”. Desliza hacia abajo para ver los Pillow Case Challenges de estas tres dominicanas.



1. #PillowDressChallenge a lo Helen Blandino