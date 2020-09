$!¿Planeas viajar? Cinco tips para preparar una maleta inteligente

Elige tonos básicos para las prendas de manera que sea más fácil combinar tus outfits ; y para aprovechar el espacio es conveniente que las prendas sean ligeras. Si eres de las que usualmente llevas cosas de más, o por el contrario te quedas corta porque no sabes qué empacar, estos consejos son para ti.

“Nada emociona más que irse de viaje; ya sea un viaje de trabajo, un fin de semana en la playa o unas vacaciones más prolongadas, a todos nos gusta la idea de cambiar de ambiente y desconectarnos de la rutina, pero cuando llega el momento de empacar maletas no siempre es divertido y más cuando quisieras llevarte el clóset completo para ‘asegurarte’ de que no te faltará nada durante esos días”, dice la experta.

¿Te ha pasado que al preparar tu maleta la llenas de un montón de por si acaso que nunca llegas a usar? Para que esto no te suceda, la asesora de imagen y creadora del blog @liderandocontacones, Marisol Almonte, da cinco sugerencias que te ayudarán a simplificarte la vida.

1. Planifica

Piensa bien qué es lo que realmente necesitas para que no te lleves el clóset de viaje.

2. Haz que todo te combine

¿Sabías que con cinco prendas puedes crear hasta 15 outfits o más? Solo pon a volar tu imaginación, no necesitas mucha ropa necesitas un poquito de creatividad para lucir siempre atuendos diferentes (puedes ver ideas en mi Instagram) usando las prendas correctas y sabiéndolas combinar podrás usar las mismas piezas varias veces, tanto de día como de noche y nadie notará que estás repitiendo.

3. El doblado

4. Empaca con tiempo

5. Desconectarte

Si te vas de vacaciones es porque necesitas descansar y desconectarte. Sé que es inevitable estar metida en las redes sociales y querer compartir lo que estás viviendo y haciendo, sin embargo, no hace falta que hagas 200 publicaciones de tu viaje, esto, aunque no lo creas es lo que te presiona para querer llevar más cosas de las que realmente deberías, el hecho de no querer subir una foto con un outfit que ya usaste antes provocará que tu maleta vaya repleta de cosas innecesarias.

Una vez regreses de tu viaje, saca toda la ropa sucia de inmediato y separa lo que sea de uso continuo, si estás con mucha flojera deja un par de cosas ahí para tu próximo viaje.

La autora, Marisol Almonte, es psicóloga, certificada como asesora de imagen y creadora del blog liderandocontacones.wordpress.com