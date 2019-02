$!Polémica sudadera de Burberry que “incita al suicidio”

Su aspecto había sido denunciado un día después del desfile por la modelo Liz Kennedy, que publicó en Instagram imágenes de la sudadera afirmando que “el suicidio no es moda”.

“Aunque el diseño se inspiró en un tema náutico, me doy cuenta de que era insensible. Nunca fue mi intención molestar a nadie”, subrayó, precisando que se asegurará de que algo así no vuelva a ocurrir.

“No entiendo cómo se puede dejar algo que parece una soga colgando de un cuello desfilar por la pasarela”, escribió Kennedy interpelando directamente a “Riccardo Tisci y todo el mundo en Burberry”.

“¿Cómo podría alguien pasar esto por alto y pensar que estaría bien hacer esto, especialmente en una línea dedicada a las niñas y jóvenes? La juventud (es) impresionable”, agregó.

Marco Gobbetti, director general de Burberry, anunció la retirada de la prenda asegurando que llamó a Kennedy en cuanto conoció el caso para disculparse, reconociendo que la firma cometió “un error”.

No es la primera vez que una gran marca de moda se encuentra en esta situación.

En enero de 2018, el gigante sueco H&M tuvo que retirar una sudadera que recibió acusaciones de racismo en las redes sociales, en particular de la superestrella del baloncesto estadounidense LeBron James, por ser presentada por un niño negro y llevar la inscripción “Coolest monkey in the jungle” (El mono más genial de la selva).