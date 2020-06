$!¿Qué debes saber antes de escoger tu traje de baño para este verano?

Para esto es fundamental artillarnos bien con protector solar, lentes para el sol y, por supuesto, un buen traje de baño que resalte nuestros atributos o, en su defecto, oculte esas libritas de más que ganamos durante la cuarentena. Cualquiera que sea tu caso, pensar en escoger el bañador adecuado ya no tiene porqué quitarte el sueño. Presta atención a los puntos que debes tomar en cuenta antes de comprar uno.

Por si no habías caído en cuenta, ya estamos a ley de una semana para que se inicie formalmente el verano en el hemisferio norte. Luego de tantos días confinados en casa, ahora que ya nos empiezan a dar luz verde para salir, siempre y cuando cumplamos con las medidas de precaución, es casi seguro que nos daremos esa tan necesaria dosis de vitamina D y agua salada.

Cuál es tu tipo de cuerpo

Estilos para todos los gustos

En caso de que tu cuerpo sea reloj de arena , no debes preocuparte demasiado, pues casi todo te quedará a la perfección. Si quieres lucir tu figura al cien, opta por bañadores de dos piezas con panties amarrados a los lados (mientras más finas las tiras de los nudos, mejor), ya que esto ayudará a verte aún más esbelta.



Para las de busto más grande que las caderas se recomienda usar partes de abajo con volantes y apliques que aporten volumen y ayuden a armonizar un poco con la parte inferior. Como el propósito es no verte desproporcionada, escoge un top lo más sencillo posible, preferiblemente con varillas para dar forma, pero ojo, dile no al exceso de colcha, ya que esto solo hará que tu busto se vea más grande y no es lo que queremos. Si por el contrario tienes cuerpo de triángulo invertido, aplica este consejo al revés (escoge brasieres que llamen la atención y panties más simples que preferiblemente cubran por completo tus caderas y trasero).