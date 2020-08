$!Raquel Peña, la elegancia no se improvisa

Junto a él trabajó un equipo que hizo posible ese aura de perfección que la hizo sobresalir: Reading Pantaleón lideró el estilismo, la magia de Michelle Flaz se encargó del maquillaje y Jessica de León hizo posible el bello recogido.

Luis Domínguez relata que fue Reading Pantaleón quien le introdujo a la nueva vicepresidenta y cómo era su estilo: “Reading me comentó que doña Raquel tenía un estilo muy sobrio, era muy discreta y no le gustaba la moda rebuscada, sino las cosas muy sencillas pero que dijeran mucho. Con esto mente empezamos a ver modelos y, tomando en cuenta que se trataba de un acto muy solemne y formal, a pesar de ser en la mañana, pensamos en transformar el vestido sastre, conservando siempre la sencillez que a ella le caracteriza. Ese fue el punto clave: que fuera una vestimenta que reflejara su personalidad, la de una persona segura pero sumamente discreta, bien puesta y sencilla sobre todo. Obviamente elegimos un tejido que le permitiera movilidad, que respirara a pesar de tener espesor, que no le diera calor y fuera en color blanco por el protocolo”. La elección no pudo ser más acertada.