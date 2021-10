$!Reading Pantaleón: “Me da satisfacción poder ayudar a otros a través de mi experiencia”

¿Cómo te enteraste del proyecto?

En julio recibí un mensaje del encargado de casting diciéndome que me quería contactar para un proyecto de televisión sobre cambios de imagen. Yo pensaba que no era real, estaba medio dudoso la verdad, pero le pasé mi número de teléfono para que me diera más detalles. Cuando me llamó me dijo que le gustaba mi perfil y me preguntó si me interesaba hacer el casting para este proyecto en Los Ángeles, pero que tenía que ser ya porque se cumplía la fecha de cierre. Envié el video con todo lo que me pidió y una presentación.

¿Y cuándo te notificaron que habías sido elegido?

Pasaron semanas sin tener respuesta desde que envié todo lo requerido, luego me contactan porque necesitaban otro video respondiendo otras preguntas. Al tiempo me llama una de las encargadas de la agencia para decirme que la escritora del show quería verme por videollamada... en una hora. Ahí sí que me puse como loco (risas). A los tres días me llamaron para decirme que había sido elegido entre un gran grupo de personas que habían hecho casting y que me tocaba volar esa misma semana a Los Ángeles para conocer al resto del equipo y hacer un ensayo.