$!Rosalía diseña tenis para Nike inspirados en un calzado catalán

La artista anunció el lanzamiento en un video que colgó en su cuenta de Instagram, en el que se le ve atándose los cordones de los tenis como lo haría con unas alpargatas. También colgó unas fotografías del pintor español Salvador Dalí con el calzado tradicional catalán, como muestra de la popularidad de éste entre los nativos.

Las AF1 Espadille, nombre de los tenis, están basadas en el modelo Air Force 1 de Nike -de caña baja y con plataforma- y se diferencian por su color crema, el lazo ancho y largo para que se pueda abrochar alrededor del tobillo, reseña EFE. También incluye el lema "We just did it Rosalía" grabado en la plantilla.