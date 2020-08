$!¿Sabes cuál es tu talla? Tres trucos para acertar

¿Te ha pasado que vas a ciertas tiendas, principalmente de las fast fashion y nunca encuentras ropa que te sirva? Terminas sintiéndote mal porque estabas enamorada de un outfit que viste en la vitrina o en internet y llegas a la tienda pero “no encuentras tu talla” y sales con las manos vacías, malhumorada o diciendo horrores de la tienda.

Si esto te está pasando pueden estar ocurriendo dos cosas. La primera, en efecto esas tiendas no tienen tallas para ti, o la segunda, vas con la fijación de que eres un número y, sin probarte la ropa, haces un juicio y no te das el chance de probarte la prenda.

Cuando vayas de compras olvídate del número para que no termines frustrada, saca de tu cabeza que eres talla 36 o 43, si la que te queda bien -independiente del número- esa es la tuya, no quiere decir con esto que aumentaste de peso, estés gorda, o te estás muriendo de flaca, simplemente en esa tienda las tallas corren pequeñas, o corren más grandes.

Pruébate la ropa, esa es la única forma para entender cuál es tu talla. Sé que estamos en un momento muy difícil y por un tema de higiene preferimos no hacerlo. En lo particular me la llevo a casa le echo desinfectante, la pongo en una percha donde le dé el sol y al día siguiente me la pruebo sin quitarle las etiquetas, por si tengo que cambiarla.

Tienes que tener algo muy claro: dependiendo de las tiendas, las tallas y el modelo de las prendas corren diferentes, no te fíes, lo mejor será siempre medirte la ropa, así ahorras tiempo y dinero al comprar la correcta. El número es solo eso, un número, esto sirve para ayudar a las marcas a llegar a más público, es solo una guía de referencia, puedes ser M en una marca y S en otra, que eso no te atormente.