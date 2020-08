$!Saca partido a tus shorts como piezas elegantes

Cuando vives en un país tropical como República Dominicana muchas veces toca anteponer la comodidad y frescura que pueda ofrecernos un atuendo por encima de si está o no en tendencia en el momento. Esa es la razón por la que no quisiéremos ni imaginarnos cómo sería nuestra vida si no existieran los shorts, esa pieza protagonista del verano en el ámbito mundial, pero que aquí hemos adoptado como prenda atemporal que no puede faltar en el clóset de ninguna mujer.

Aunque la asesora de imagen Annia Acosta considera que los pantalones cortos, al igual que las bermudas, son más recomendables para looks relajados por su estructura, apunta que en nuestro clima es válido llevarlos todo el año, como complemento de un atuendo casual chic. “Esta prenda se presta para todas las actividades recreativas a las que asistas en un ambiente casual, ya sea que vayas a un bistró en la mañana a tomarte un café o un día de compras, siempre y cuando selecciones con cuidado”, señala.