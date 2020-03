$!Sarah Jessica Parker, a sus 55 años sigue siendo icono de la moda

A lo largo de su trayectoria profesional, la actriz Sarah Jessica Parker ha trabajado en más de 25 proyectos filmográficos, pero de seguro su nombre te suene conocido por uno en particular: ‘Sex and the City’.

Para finales de los años 90 y principios del 2000, esta carismática rubia de ojos azules saltó a la fama por su icónico y todavía recordado rol de Carrie Bradshaw en la exitosa comedia de televisión de HBO.

No era difícil descifrar porqué en ese entonces todas querían ser como el personaje que interpretaba en la pantalla chica y posteriormente en el cine, pues Carrie era una joven adicta a la moda, soñadora, enamoradiza, pero, sobre todo, persistente y que conseguía lo que se proponía.

Ya hace diez desde que finalizó la historia de Carrie con la última película de ‘Sex and the City’. La actriz, que justo ayer cumplió 55 años de edad, sigue siendo considerada como una de las intérpretes más célebres y con más estilo de Hollywood. Aquí algunos datos sobre Parker que tal vez desconozcas.