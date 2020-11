$!Siete prendas básicas que no deben faltar en tu clóset

No tengo nada en contra de las tendencias, por el contrario, me gustan, estoy muy pendiente de ellas, ya sea para compartirlas con ustedes o para mi propio uso. Sin embargo, tengo claro que estar detrás de las tendencias de manera constante podría ser una práctica poco sana para el bolsillo, ya que no duran más de dos meses vigentes y cuando vienes a despertar todo el mundo anda uniformado en la calle con la misma ropa. Por eso es vital tener en tu clóset piezas claves de calidad que sean duraderas en el tiempo. Puedes usar las tendencias siempre y cuando esto no afecte tu bolsillo, la moda se hizo para lucirla y disfrutarla “no para ser víctima de ella”. Comprando en tiendas low cost o fast fashion puedes estar a la moda sin sufrir a fin de mes.

De ahí que comprar piezas de calidad que eleven tu estilo y te mantengan siempre on point es un beneficio que hasta tus nietas te lo agradecerán. Invierte un poco más de dinero en las siguientes piezas y no te arrepentirás ya que no pasan de moda y permanecerán intactas a través del tiempo. Marisol Almonte, asesora de imagen y creadora del blog @liderandocontacones, recomienda estos siete básicos que no pueden faltar en el fondo de tu armario: