$!The Mask Project, el concurso que premia las mascarillas más creativas con 3,000 dólares

Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo con relación a diseños de mascarillas con los excéntricos modelos hechos de materiales como bolsas de Ikea y zapatillas deportivas del artista asiático Zhijun Wang, The Curators nos demuestra que no. Y es que ahora la galería de arte contemporáneo con sede en Nueva York y París ha puesto en marcha The Mask Project, un concurso con el que pretender premiar las mascarillas de edición limitada más creativas.

“The Curators invita a artistas visuales contemporáneos de todo el mundo a un concurso presidido por personalidades y revistas eminentes de las industrias de las artes, la moda y el diseño”, reza el anuncio publicado en el portal web de la galería, en el que detallan los nombres de los jueces, entre los que se encuentran Sarah-Eve Leduc, fundadora de la revista Flanelle, Erika Astrid, de la revista The Kunst y Alejandro Reyes, de Sicky Magazine.