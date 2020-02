$!Todo lo que necesitas saber sobre la Semana de la Moda de Nueva York

La Semana de la Moda de Nueva York, que se celebra dos veces por año en la ciudad estadounidense, comienza este jueves.

Aquí está el qué, quién, cuándo, dónde y por qué de lo que ocurrirá en las pasarelas neoyorquinas durante toda la semana.

Bye bye NYC

La ceremonia de los Óscar ha sido adelantada de marzo a febrero, y tendrá lugar el domingo. El calendario no es ideal para la New York Fashion Week (NYFW), que trata de recuperarse tras varias temporadas deslucidas.

Los diseñadores siempre intentan sentar en primera fila a conocidos actores para admirar sus creaciones, pero muchos estarán esta semana en Los Ángeles, donde las espectaculares fiestas de Hollywood competirán con las de Nueva York.

Scott Studenberg y Margherita Missoni optaron por presentar sus colecciones de otoño 2020 en Los Ángeles para aprovechar el momento.

E incluso Tom Ford, director del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA), que ayuda a organizar la NYFW, ha decidido partir al oeste.

“No hay nada realmente más visible que Los Ángeles en el momento de los Óscar”, explicó Ford. “Alguien me preguntó el otro día cómo puedo justificar el desfile en Los Ángeles cuando soy el director de la CFDA”, declaró al sitio Business of Fashion. “Le recordé que se trata del Consejo de Diseñadores de Estados Unidos, no de Nueva York”.