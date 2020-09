$!Tommy Hilfiger anuncia programa con el que acelera la carrera hacia la sostenibilidad

Tommy Hilfiger, que pertenece a PVH Corp. [NYSE:PVH] anuncia «Make it Possible», un audaz enfoque de sostenibilidad ambiental y social que refuerza el compromiso de la organización de crear una moda que No desperdicia nada y acoge a todos. Con «Make it Possible», Tommy Hilfiger se compromete inicialmente y hacia 2030 con 24 ambiciosos objetivos centrados en la circularidad y la inclusividad, esbozados a través de cuatro pilares:

Círculo cerrado: Hacer que los productos sean completamente circulares, y formen parte de un bucle sostenible.

Fabricado para la vida: Operar respetando las fronteras planetarias, por ejemplo, en materia de cambio climático, uso de la tierra, agua dulce y contaminación química, desde lo que compramos hasta donde vendemos.

Todos son bienvenidos: Ser una marca que funcione para cada seguidor de TOMMY, siempre inclusiva y completamente accesible.

Oportunidad para todos: Crear un acceso igualitario a la oportunidad, sin barreras para el éxito en Tommy Hilfiger.