$!Un agricultor de 72 años es la imagen de la nueva colección sostenible de Gucci

Gucci vuelve a causar revuelo en las redes sociales con su nueva colección Off the Grid. Si bien se trata de una línea sostenible, compuesta por piezas hechas a base de materiales reciclados, esa no es precisamente la razón por la que todos hablan de ella, sino por la imagen que la firma ha escogido para la campaña: un agricultor británico jubilado de 72 años.

Su nombre es Gerald Stratford, mejor conocido en las redes sociales como The Veg King (el rey de las verduras). Su historia se inició en febrero de 2019, cuando creó su cuenta de Twitter con la intención de compartir con sus amigos consejos de jardinería, sin pensar que con el tiempo se convertiría en todo un influencer. Si no lo crees, basta con revisar su perfil en la red del pajarito azul, en la que al momento cuenta con más de 284,000 seguidores.