$!“Very Ralph”, un vistazo a la vida de Ralph Lauren

Lauren respondió encogiéndose de hombros cuando se le preguntó por qué cree que ha podido soportar una industria siempre obsesionada con la próxima gran cosa. “Es justo lo que hago”, dijo. “Es algo atemporal. No amo la moda; me encantan las cosas que se ven bien”. Señaló su traje negro: “He estado usando este mismo traje durante 25, 30 años. Se ajusta mejor ahora. Pero lo mío no se trata de lo que hay en este año, lo que saldrá el próximo año. He creado un concepto que tiene un punto de vista y un buen seguimiento”.

Lauren cooperó con la película, pero no estaba necesariamente ansioso por revelar los secretos de su vida. “Ralph no es una persona dedicada a la divulgación”, comparte Lacy.

El documental

Los lazos condujeron a una línea de ropa masculina, en una industria que no había prestado mucha atención a la alta moda para hombres y, finalmente, a la ropa de mujer. Luego se convirtió en una marca de estilo de vida, con el objetivo de crear un mundo, no solo un armario.

El cineasta Ken Burns comenta de esas famosas campañas publicitarias de Lauren que muestran a personas hermosas que viven maravillosamente: “No solo estás comprando una prenda de vestir. Te has unido a una narrativa”.

Y Audrey Hepburn le dice a Lauren lo que sus diseños evocan para ella: “El país. Mañanas con niebla. Tardes de verano. Grandes espacios abiertos, campos de maíz, huertos, chimeneas y Jack Russell terriers”.

Lauren es el primero en decir que no todo funciona. “No todo es fantástico. No todos los días son el cielo”.

Y siempre habrá críticos, especialmente aquellos que piensan que su versión del sueño americano es estática y no se adapta a nuevas voces. “Hubo muchas ocasiones en que a la gente no le gustó lo que hice. Todavía hay personas a las que no les gusta lo que hago. Pero creo que todos deben tener su propia voz. Tengo una voz y creo en lo que estoy haciendo. Y así, creo que soy fiel a mí mismo y lo que he hecho... Y no creo que haya terminado”.