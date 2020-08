$!Vogue británica publica nuevo artículo que invita a visitar RD

“Los planes de viaje del mundo se han reducido, pero eso no significa que no podamos soñar con futuras vacaciones. Y si lo que predeciblemente anhelas son arenas color champán y aguas azules, mira la República Dominicana: con casi 800 millas de costa, hay numerosos lugares de belleza natural para disfrutar”, dice el artículo publicado en la revista de moda y firmado por Vogue.

Ysaunny Brito



Manuela Sánchez



Licett Morillo

Licett comenta “República Dominicana lo tiene todo”. Ademas dice “Me encanta ir a la playa ya sea en la temporada más fresca (que es muy limitada, ya que aquí tenemos un verano eterno) o en pleno verano. Me encanta porque en ambos escenarios puedo disfrutar de la belleza natural de la isla y comer pescado fresco con las olas bañando mis pies”.



Arlenis Sosa

Arlenis asegura: “yo y mis compatriotas dominicanas nos unimos junto a Vogue Británica para compartir un rinconcito de nuestro país”, también afirmo a Vogue que “la reserva natural del parque El Morro De Montecristi es un lugar muy especial y muy cercano a mi corazón. Lo visito con mucha frecuencia y es mi lugar favorito para relajarme y conectarme con la naturaleza. La playa está rodeada de increíbles formaciones rocosas, un hermoso sendero con impresionantes vistas de las cálidas aguas azules del Océano Atlántico y una suave y única arena roja a diferencia de otras playas del país. ¡Este lugar me llena el alma de alegría!”.

Annibelis Báez

“La República Dominicana tiene hermosas playas. Disfruto de cada lugar y cada momento. La playa de Los Guayacanes es uno de los lugares que más visito porque me encanta la paz que siento cuando estoy allí. Me encanta escuchar el mar y los pájaros. Prueba el pescado con tostones y con un delicioso jugo de limón, es una comida típica de mi país. Cuando voy a esta playa trato de aprender a nadar, es muy difícil para mí, me río de solo pensarlo”, dice a Vogue Annibelis Báez.