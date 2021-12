$!“With love, to you”, la nueva campaña de Mango perfecta para estas fiestas

Mango lanza la campaña With love, to you, que se centra en el placer de regalar. Con este proyecto, la marca ha puesto a disposición de sus clientes una caja de regalo personalizable, por compras a partir de dos artículos, con la que podrán envolver sus regalos de forma especial. Las cajas, que presentan distintas medidas dependiendo del contenido del regalo, estarán disponibles tanto en tiendas físicas a partir del 1 de diciembre y hasta pasadas las fiestas. Para las compras online, el sistema será el mismo, pero con un sobre, también personalizable.