Yorgelis Marte: de Los Alcarrizos a París

Yorgelis Marte, de 21 años y unos 8 meses de experiencia en el mundo del modelaje, confía en que va a llegar a ser una de las grandes reconocidas top model´s del mundo.

Con una belleza exótica y una seguridad impresionante, Marte ya cuenta en su hoja de vida con participaciones en la pasarela de Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Miu Miu, Valentino, Givenchy, Louis Vuitton, Sacai, o Nina Ricci, entre otras marcas internacionales.

En una entrevista concedida a Estilos, Yorgelis, de Perkins Model, que debutó en París con la marca Saint Laurent, contó que vivía con su mamá y sus hermanos en Los Alcarrizos, uno de los barrios más humildes de Santo Domingo y se ganaba la vida realizando limpiezas domésticas junto a su madre, situación que dio al traste con su carrera de bioanalista. Sin embargo, desde niña quería ser famosa. “Quería ser bailarina o modelo, se me dio lo segundo y hoy me siento muy bien por lo que he logrado en tan corto tiempo. Estudié gimnasia rítmica y hablo inglés, es decir me fui preparando para cuando llegara el momento”, cuenta la modelo.

En los primeros meses no se lo podía creer. “Fue muy rápido, me quedaba pensando, no lo asimilaba... me preguntaba si lo que estaba pasando era verdad. Luego de dos meses me dije sí, estoy aquí, esto es una realidad”.

De su primera experiencia la modelo, una de las más nominadas por la alta moda en Europa, dice: “No la voy a olvidar nunca. En mi primer desfile para Saint Laurent, lo primero que pensé fue que tenía que dominar esos zapatos (risas) súper altos, y ver aquella majestuosidad de pasarela -muy grande- que nunca había conocido, no te niego que me impresionó mucho”.