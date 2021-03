$!Yorgelis Marte: “Las modelos también somos embajadoras de nuestro país”

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Aunque en su caso mantener la figura no ha sido nunca un problema, defiende la idea de que el estereotipo de cuerpo para pasarela debe cambiar, pues la delgadez exagerada que se promueve desde esos escenarios muchas veces raya en lo dañino. “La mayoría de esas chicas hacen sacrificios para mantenerse, dejan de comer como deberían, hacen más ejercicio del que su cuerpo aguanta, sufren desmayos y anemias solo por mantener esa figura”, lamenta.

En el compás de espera que ha significado la pandemia para el mundo del modelaje, Yorgelis ha procurado invertir su tiempo de la manera más productiva posible. “He aprovechado para estar más tiempo con mi familia -confiesa- tratando de recuperar todos esos meses que estuve trabajando fuera del país. También he retomado mis estudios y he ido madurando ciertos proyectos que me apasionan”.