Yorgelis Marte: "Tengo muy claro que esto no es para siempre"

Su carrera como modelo despegó hace ya dos años. Descubierta por el diseñador Keyther Estévez en las calles de Zona Colonial para modelar una de sus colecciones, Yorgelis entra a la agencia Perkins Models, fusionada con Nefer Models Magagement y rápidamente la internacionaliza -bajo la mano de IMG Models- debutando en la Semana de la Moda de París con Yves Saint Laurent. Nada mal para empezar. A partir de ahí Nina Ricci, Miu Miu, Givenchy, o Versace, por citar algunas grandes casa de moda, han reclamado sus atributos. Tras un parón de unos meses -causado por la pandemia- en los que ha disfrutado de su isla y familia, ha vuelto a Nueva York para proseguir su carrera, y desde allí nos cuenta cómo han sido estos intensos dos años de carrera profesional entre aviones, horarios erráticos, castings y pasarelas. Debutaste para Saint Laurent, ¿cómo recuerdas ese momento?

Ese es uno de mis recuerdos más preciados, aún no olvido los nervios y la emoción que sentía en ese momento. Es como si cada vez que lo recuerdo me traslado a ese momento, a las luces y la presión que sentía en medio de la misma. El alivio de culminar ese show fue maravilloso porque lo logré y es el sueño de muchas niñas. Ahora mismo estas viviendo en NYC, ¿hay que estar allí si quieres ser alguien en el mundo de la moda?

No necesariamente, pero es el mercado más cercano para conexiones de grandes trabajos. ¿Qué te motivó a salir del país y trabajar tan duro?

Mi madre y mi hijo son el foco principal para esforzarme tanto, la pasión y el amor que tengo hacia lo que me dedico también me motiva porque me hace feliz. ¿Cómo te describirías ante alguien que no te conoce?

Los demás dicen que soy muy divertida, simpática, extrovertida y súper energética. Además, me considero una persona muy solidaria, amorosa y disfruto estar en familia.



¿Como es un día normal en la vida Yorgelis?

En el día hago cosas diferente ya que soy muy ocurrente. Me gusta bailar, grabar videos para mis seguidores, crear vestuario con un estilismo moderno y cómodo; también planear cosas con mis amigos o familia. Lo demás es rutina diaria de cualquier persona, cosas del hogar o del trabajo, mi cuidado personal, así son mis días. ¿Qué crees que te ha permitido mantenerte?

La responsabilidad, el respeto, y la obediencia, sin descartar mi carisma, simpatía y el amor que le pongo a cada uno de los trabajos que me ofrecen. Según tu punto de vista, ¿cuál es el error número uno de las modelos dominicanas antes, durante y después de salir del país para seguir tu camino y el de otras más?

No tengo una respuesta exacta para esta pregunta porque todas hemos cometido errores, y en más de una ocasión, por eso no creo que sea correcto juzgar por errores ya que no somos perfectas y no sale de mí hablar de los errores de las demás. Dime tres cualidades que no deben faltar en una modelo.

Responsabilidad, respeto y disciplina. En tu experiencia, ¿existe algo del mundo de la moda que piensas debería cambiar o modificarse?

Deberían cambiar muchas cosas, pero la que más me inquieta es el estereotipo de modelo que necesitan para las pasarelas, la delgadez exagerada que requieren no me parece que sea lo mejor para las modelos, porque la mayoría de esas chicas hacen sacrificios para mantenerse, dejan de comer como deberían, hacen más ejercicio del que su cuerpo aguanta, sufren desmayos y anemias solo por mantener esa figura...

¿Cuál es tu mayor temor respecto a tu carrera?

Realmente no tengo temores porque tengo muy claro que esto no es para siempre, puede ser que hoy sea la más pedida por las marcas y quizás mañana pierdan el interés, pero me esforzaré y llegaré hasta donde Dios permita. ¿Qué consejo darías a las chicas que intentan hacer una carrera como la tuya?

Que no se rindan y sigan tocando puertas porque, aunque parezca que todas permanecen cerradas, una de ellas se abrirá y esa será la oportunidad que estaban buscando. No les voy a decir que luchen por sus sueños porque eso es algo cliché que todas saben que deben hacer, los que sí les voy a decir es que nunca cambien, que siempre mantengan esa chispa que las hace especial y, si logran su objetivo, no permitan que la poca fama se les suba a la cabeza porque así como subes puedes bajar y quizás bajes y tu ego no te permita volver arriba. ¿Cuál es el escenario más impresionante sobre el que has desfilado?

El más impresionante ha sido Moschino Spring 2020 porque era una de las marcas donde anhelaba estar. La ropa fue espectacular y la pasarela una de mis favoritas, con una súper escenografía artística. De verdad, para mí es inolvidable.

Yorgelis desfila en la Semana de Milán para Moschino con su colección Spring 2020. ( )

Y si tuvieras que recordar un momento difícil, una sesión complicada, un casting o una campaña que no se te dio... ¿cuál sería?

Un momento difícil en mi carrera para mí fue dejar mi país, mi familia, mi hijo y mi entorno para lograr mis sueños y una mayor estabilidad económica. Pero, a pesar de cualquier complicación, disfruto mucho mi trabajo y me divierto en ello. Por tanto, hago omisión a cualquier debilidad que se pueda presentar ante un trabajo. De todos modos deseo continuar con más oportunidades y participación en la moda. ¿Cuáles son tus rutinas de belleza para cuidar la piel?

Todas las noches me pongo aloe vera en la cara, en la mañana uso crema hidratante sin olvidar el bloqueador para salir, y una vez por semana me gusta aplicar una mascarilla especial hidratante. Si te pedimos elegir un solo consejo de belleza para tu mejor amiga, ¿cuál sería?

Serían tres: cuidar la alimentación, hacer ejercicio y dormir bien pues te despiertas con más fuerzas. ¿Cuidas de algún modo tu alimentación?

Pocas veces hago dieta debido a que mi cuerpo no aumenta de peso fácilmente. De todos modos, considero que tener una nutrición balanceada es muy importante y más para modelo. ¿Qué haces para mantenerte en forma?

Hago ejercicios vía FaceTime con un entrenador (lo pueden encontrar en Instagram como @thefoxtrainer), a veces salgo a correr y también hago yoga. ¿Cómo haces para recargar las pilas luego de un día intenso de trabajo?

Me relajo escuchando música, también con una buena ducha caliente antes de ir a la cama, así puedo dormir profundo. Pasas el día luciendo ropa de alta costura y diseño, pero ¿cómo te gusta vestirte realmente y cuál es tu estilo?

Mi estilo es minimalista, me gusta lo sencillo y los tonos neutros ya que estos resaltan la belleza que hay en la simpleza. La mayor parte del tiempo uso joggers, pants, crop tops, neutros, hoodies oversize y tenis blancos o negros, ya que no uso tenis de ningún otro color.