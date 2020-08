$!Regenera tu piel con Oxigen Supreme

Oxygen Supreme está compuesta de tres pasos muy efectivos: limpieza, hidratación día y nutrición noche, que permitirán que la piel recupere su brillo natural, se mantenga 100% oxigenada, recupere su vitalidad celular, incremente su energía y disminuyan los signos de envejecimiento. La nueva línea viene en dos presentaciones: Oxygen Suprem línea 30 + y Oxygen Suprem línea 45 +

La rutina de Oxygen Supreme 30+ estimula la producción de ácido hialurónico, colágeno y elastina en el rostro. Una poderosa fusión de ingredientes marinos y alta tecnología antiedad que oxigena las células y regenera tu piel, logrando así reducir las arrugas y dar más firmeza en solo 14 días, con resultados desde la primera semana.

Mientras que la Línea Oxygen Supreme 45+ de Esika, brinda el oxígeno necesario para estimular la producción de elastina y colágeno, ayudándole a así recuperar el daño generado por la falta de oxígeno y paso del tiempo.

Su fórmula está libre de alcohol y no ha sido testeada en animales. Además no contiene parabenos, no es comedogénico y está dermatológicamente probado, es suave con la piel, evita la resequedad y no obstruye los poros.