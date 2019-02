Reproducción asistida: una esperanza para las parejas que no pueden concebir

Avances en los tratamientos

Dentro de las novedades el experto explica que hoy cuentan con mejores incubadoras, que usan nitrógeno gaseoso para tratar de imitar el mismo gas que hay en el medio ambiente y esto hace que haya mejores embriones en el laboratorio.

También hay mejores medios de cultivo capaces de llevar el estadio llamado blastocito, que es en el que normalmente ocurre la fecundación.

Se cuenta además con la capacidad de hacer estudios genéticos preimplantacionales para determinar si el embrión no tiene ningún problema. Con esto no es que aumenta la tasa de embarazo, sin embargo, disminuye casi a su mínima expresión la incidencia de abortos.

Otra novedad es que las parejas ya pueden seleccionar el sexo de su bebé.

Otra primicia es que a los hombres que se hicieron la vasectomía o que tienen azoospermia -ausencia de espermatozoides- porque ha ocurrido una obstrucción de los vasos deferentes (tubos rodeados de músculo que conectan el epidídimo con los conductos eyaculatorios) les podemos extraer el esperma del epidídimo o por medio de biopsia testicular. Son los pioneros en embarazo obtenido por esta técnica.

La preservación de la fertilidad está muy en boga, esto se da cuando el paciente está en tratamiento oncológico. “Hay parejas muy jóvenes que no han podido tener los hijos o la cantidad deseada y se les va dar quimioterapia. Este procedimiento tanto en hombres como en mujeres deja totalmente estéril, aunque en algunos hay una recuperación de manera parcial, la mayoría lo pierde de manera definitiva. Entonces, con esta técnica pueden conservar sus óvulos, embriones y también los espermatozoides”.

Mujeres que pasan los 35 años de edad y no están seguras de cuándo desean tener hijos, o bien más jóvenes ya enteradas de que posiblemente van a durar más de 10 años para tener hijos, llegan a los 40 años y van a necesitar óvulos donados. “Estas mujeres se sacan sus óvulos y los congelan para hacerse una especie de autotransfusión, es decir que ellas están recibiendo sus mismos óvulos de 10 años más jóvenes. Eso es una gran novedad”, asegura el ginecólogo-obstetra.

El vientre de alquiler es otra opción que se está haciendo, en ese particular son muy selectivos, dice Martínez Benedicto. “Lo hacemos por razones muy justificadas, la principal es que esa paciente tenga una histerectomía, que le hayan tenido que sacar el útero, pero si sus ovarios aun funcionan, se le puede hacer una fertilización in vitro. Cómo se hace: se le extraen los óvulos y se fertilizan con los espermatozoides del hombre, esto va a otro vientre, que preferimos que sea el de una hermana, prima o una muy buena amiga, para que no haya dinero envuelto”.

Otra razón importante es cuando hay una condición médica que comprometa la salud y vida de la mujer. Pacientes con cardiopatía, enfermedades renales crónicas, lupus, entre otras.

Es decir que el país cuenta con estas técnicas novedosas y sus variantes, próximamente estará disponible el estudio genético y selección de sexo y no tenemos nada que envidiarles a los demás países.