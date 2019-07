Alcaldía del Distrito Nacional presenta documental Cinco Siglos de Adviento

Cuando Cristóbal Colón pisó nuestras tierras pensó que había llegado al paraíso. No solo por la hermosura geográfica sino también por las personas que habitaban en ella, llena de nobleza, amabilidad y hospitalidad - quizás por eso ya no existen como ocurrió con los Caribes, de temperamento más feroz - Era gente que vivía en paz, sin visión de propiedad; no así la representación de la corona que estaba llena de ambiciones y no midió la forma de obtener las riquezas, aun cuando a los nativos no les importaba que se la llevaran. Conocieron la humillación y el maltrato que los exterminó, no sin antes ser denunciada por Orden de Santo Domingo en el Sermón de Adviento, que pronunció Fray Antonio de Montesino, en cuyo monumento, recientemente restaurado, se presentó el documental Cinco Siglos de Adviento. Es un material audiovisual de gran belleza histórica y que cuenta con la visión de eruditos en la materia.

Finalizada la proyección, los invitados subieron al quinto nivel de la edificación donde está la estatua de piedra y bronce en actitud de grito, perpetuando la lucha por la justicia en favor de los indígenas del Nuevo Mundo. Con 15 metros de altura, diseñada por el escultor mexicano Antonio Castellanos Basich y donada a RD en 1982.