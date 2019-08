“Amistades Inclusivas”, una actividad para fortalecer a personas con discapacidad

Con el objetivo de fortalecer las habilidades de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (DID), ayudándoles a formar amistades significativas con sus pares, asegurar trabajos exitosos, vivir de forma independiente, mejorar el habla en público, autodefensa y habilidades de comunicación, y a sentirse valorados por la sociedad, la fundación Best Buddies RD desarrolla varios programas en el país, entre ellos su próximo evento: “Amistades inclusivas”, para motivar a los padres de personas con discapacidad intelectual a asistir e inscribir de manera gratuita a sus hijos en el programa del “Voluntariado de Inclusión Social”.

Este evento será dictado por la psico-educadora, neurolingüística y conferencista internacional Emma Fernández, el próximo 14 de agosto en Chez Space a las 6:00 de la tarde, con el fin de apoyar el objetivo general de Best Buddies, que es la organización más grande del mundo dedicada a poner fin al aislamiento social, físico y económico de los 200 millones de personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo (DID).

Durante el anuncio de esta actividad, Raquel Brea, presidenta de Best Buddies República Dominicana, destacó que los tres pilares fundamentales de Best Buddies a nivel mundial son la inclusión social, la inclusión laboral y la concienciación. Además presentó su canal de youtube, siendo este el primer Youtube Channel inclusivo en toda la región del Caribe, al ser producido y presentado por una joven con Síndrome de Down.