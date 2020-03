Amny Acosta Then se convierte en Pionera en Gatroplastia Endoscopica de la Zona Norte

Avanzando en el mundo de la endoscopia bariatrica, la Dra. Amny Acosta llevó a la zona norte el proceso endoscópico vanguardista para pérdida de peso de la mano de Apollo Endosurgery y Antilles Medical.

La gastroplastia o sutura gástrica, es el proceso más avanzado a nivel mundial en metodos sin cirugía, donde a través de un endoscopio oral se realizan suturas en el estómago con hilos bioamigables, reduciendo el diámetro interno del organo sin necesidad de cirugías, por lo que el paciente pierde peso de manera constante y con una recuperación casi inmediata

“Esto representa una alternativa más para combatir el sobrepeso y obesidad en República Dominicana, esta técnica sin necesidad de cirugía es el segundo escalón en pacientes que no logran éxito con planes nutricionales pero que aún no califican para una cirugía bariatrica” Explicó Acosta Then

Pioneros en la ciudad de Santiago, Acosta Then realizó los primeros procesos endoscópicos y suturas gástricas a pacientes en el Instituto Materno Infantil en la moderna Torre II, junto al médico brasileño Dr. Manoel Galvao Neto, MD, uno de los creadores del método de sutura gástrica y más importante científico endoscopista bariatrico a nivel mundial.

“Este proceso representa uno de los avances más importantes en la lucha contra la obesidad, una enfermedad crónica y mortal. República Dominicana es el segundo país en latinoamerica donde la obesidad más ha crecido y estos avances fortalecen la lucha contra esta terrible enfermedad” Agregó Acosta Then.

La gastroplastia se viene realizando desde el año 2012 con estudios de casos exitosos de seguimiento a 2 años de más de 250 pacientes, siendo más de l0 mil pacientes a nivel mundial los que se han sometido a este proceso.