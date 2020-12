$!Ángela Suazo pone en circulación “Do Mayor”

Durante un encuentro íntimo con amigos y familiares, la escritora Ángela Suazo presentó su libro “Do Mayor”, el cual la estrena en el mundo literario, luego de años coleccionando letras e historias. Dedicado a “todo aquel que se haya enamorado, que haya compartido un café, una copa de vino y una canción con alguien”.

“Do Mayor es un libro de poemas romántico, es una historia de amor contada entre letras y acordes”, expresó Suazo. “Mi deseo era conectar con esas cosas que me inspiran y me hacen resonar, vincular la música con las letras me pareció una manera fantástica de hacerlo”, concluyó.

La actividad contó con la participación de Manuel Betances, quien condujo el evento y acompañó la lectura de una selección de poemas que realizó la autora, con la música que marida la lectura de este libro, igualmente con Margie Aquino, amiga y una de las primeras lectoras de “Do Mayor”, quien compartió su proceso de acercamiento con la obra e invitó a los presentes a disfrutar de esta historia.

“Do Mayor” es una compilación de sesenta y cinco poemas, que cuentan una historia de amor y desamor en versos y silencios; que relatan lo que fue y lo que no pudo ser. Cada uno de estos escritos va acompañado de una canción, que armoniza el momento y sumerge al lector en cada verso.

El nombre, “Do Mayor” viene del acorde musical, un acorde de fuerza, alegre y apasionado; pero que no lo puede lograr por sí solo, se complementa con la melodía, la armonía y el ritmo de quién la compone. Es así como Ángela describe “Do Mayor”, cómo la unión de dos que, creando una armonía perfecta, encuentran su propio ritmo.