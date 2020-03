Anuncian certificación presencial en bodas de destino

La Asociación Internacional de Profesionales en Bodas de Destino (por sus siglas en inglés IADWP), junto a MS Events y Event Studio traerán los días 17 y 18 de junio la “Certificación Internacional Destination Wedding”, una plataforma destinada a quienes están involucrados en la industria de bodas y eventos, en miras de ofrecer las herramientas necesarias para triunfar en un mercado tan demandante mundialmente.

Durante el anuncio, hecho en el hotel El Embajador, se destacó que traer la certificación a República Dominicana nace del compromiso de Mirta Sánchez y Marypily López, ambas comprometidas con la educación de la industria y quienes son miembros del primer Summit de Presidentes de Asociaciones Latinoamericanas.

La certificación será impartida por Kitzia Morales, presidenta de IADWP; Elizabeth Petersen, directora de Educación y Valor IADWP; Mahla Purshamsa, fundadora y directora creativa de The Eventeur; y Tracy French, de The French Connection Events and Travel.