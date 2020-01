Aurín Rodríguez pone en circulación “Una nueva ruta en 40 días”

La conferencista y escritora, Aurín Rodríguez presentó su tercer libro “Una nueva ruta en 40 días”, un texto que invita a los lectores a analizar sus corazones y a profundizar en su interior para conocer los obstáculos que le impiden alcanzar la vida que anhelan.

Bajo el lema “Si el cambio no nace en nuestro interior, no tendrá permanencia”, Rodríguez exhorta a todos en su libro a que pongan su corazón en manos de Dios, a que tomen acciones y a que no dejen de intentarlo. Esta publicación se constituye, además, en una guía práctica que apoya a las personas con su vida diaria, con la administración de su tiempo, con su relación con el prójimo y con el manejo de su pasado, a fin de que aprecien lo bueno que les depara el futuro.

Durante la presentación, dijo que “estoy segura de que algo más grande que mi razón y mis fuerzas está constantemente impulsándome. Dios ha puesto una gran inquietud en mi espíritu, por la clase de vida que actualmente viven muchas mujeres; esta me permite vivir una vida con propósito, de la cual es parte este libro que también quiere que edifiques tu vida”.