$!Banco Promerica inaugura sucursal en El Vergel

La nueva oficina está ubicada en la avenida 27 de Febrero No. 224.

Marielyn Portorreal, vicepresidente senior de Banca Personas, agregó que “la nueva filial ubicada en la avenida 27 de Febrero No. 224, esquina calle La Fronda, laborará de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Dispondrá de auto caja, cajero automático, caja accesible para discapacitados y una estación de autoservicio que incluye: computadora, teléfono para comunicarse al Centro de Interacción con el Cliente (CIC), imprimir estados de cuenta y registrarse o activar sus usuarios en nuestra Banca Digital”.

“Los clientes contarán con un personal capacitado, un equipo que ofrece respaldo y atención personalizada, salón de conferencias, una amplia cantidad de parqueos que incluirá preferenciales y para motocicletas, además de un centro de acopio para reciclar residuos”, agregó la ejecutiva.