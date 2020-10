Banreservas celebra su 79˚aniversario con una misa en la catedral

El Banco de Reservas celebró su 79˚Aniversario con una misa de acción de gracias oficiada por monseñor Francisco Ozoria Acosta, en la Catedral de Santo Domingo.

La vicepresidenta Raquel Peña; el administrador general de Banreservas, Samuel Pereyra; y la primera dama, Raquel Arbaje, encabezaron la actividad, donde se destacaron los aportes sociales y logros económicos de la entidad bancaria.

Pereyra agradeció a los colaboradores de Banreservas y a sus clientes de banca personal y comercial por colaborar cada día para que la entidad sea el banco líder del sistema financiero.

A este encuentro tradicional acudieron empresarios, empleados activos y pensionados, así como funcionarios públicos. A la actividad asistieron además el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu; el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó; y el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández.

El Banco de Reservas fue fundado en 1941 con 100 empleados y un capital de un millón de pesos. En la actualidad, Banreservas cuenta con más de 250 oficinas. Empezó sus operaciones cuando el Estado dominicano adquirió cinco sucursales que habían sido propiedad de The National City Bank of New York, ubicadas en Santo Domingo, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Barahona y San Pedro de Macorís.

El Banco de Reservas se caracteriza por su imagen positiva y por su compromiso con impulsar el bienestar y la prosperidad de todos los dominicanos. Actualmente encabeza el liderazgo de activos en el mercado de la banca múltiple