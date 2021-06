$!Cannes Lions será virtual en 2021 con participación de equipos dominicanos

Este 2021 el festival de creatividad más importante del mundo se realizará nuevamente y República Dominicana no podía estar fuera de estas olimpiadas de creatividad.

Además del mejor trabajo hecho por las agencias locales, República Dominicana participará con sus jóvenes creativos y mercadólogos en diferentes categorías.

Nuestro país competirá el 31 de mayo en Design con Keysa López y Noelia Cordova del team Young Lions Design by Scotiabank, el 2 de junio en Digital con Marian Rodríguez y Alba Objio del team Young Lions Digital by Cervecería Nacional Dominicana, el 9 de junio en Young Marketers con María Calderón y Nicole Torres del team Young Marketers by Peña Defilló, y el 11 de junio en Film con Isabel Núñez y Luis Steven Ríos del team Young Lions Film by Panamericana.

Acerca de las competencias Johanna Peguero, representante de Cannes Lions en República Dominicana expresó que “la única manera de salir adelante en cualquier momento, pero sobre todo el que estamos viviendo es con creatividad, un país como el nuestro depende de la creatividad para mejorar e impulsar a competir con lo mejor del mundo es algo que les estamos muy agradecidos a nuestros sponsors y supporters”.

Cannes Dominicana fue realizado gracias a Grupo Peña Defilló, Scotiabank, Cervecería Nacional Dominicana, Panamericana, Periodico Hoy, Jumbo, Tiendas Corripio, Colorín, Corotos y Grupo PVF.

Puedes ver las piezas ganadoras de todas las categorías en poder.do o canneslions.do.