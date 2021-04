$!Caroline Aquino y Clarissa Molina serán las presentadoras de Premios Soberano 2021

Continuando con su rol de reconocer lo mejor del sector artístico, al tiempo que brinda oportunidades de desarrollo para el talento local, Premios Soberano 2021 será conducido, por primera vez, por las presentadoras Caroline Aquino y Clarissa Molina. En el encuentro se contó con la presencia del sr. Carlos Espinal, director del Teatro Nacional.

Así lo informó el productor creativo de los premios, René Brea, quien es señalado como un vanguardista, pues siempre ha marcado pautas en la industria, desde los programas de televisión donde estableció el uso de visuales en las escenografías, hasta el pasado año donde produjo los conciertos virtuales al más alto nivel de producción.

“Llegó el momento de abrir un nuevo ciclo y ellas son las idóneas. Me siento muy orgulloso. Todo el mundo sabe que soy fanático de la gente que se esfuerza y sobresale; creo que son mujeres talentosas que han demostrado que saben nadar en diferentes aguas -- es el momento preciso para que el público disfrute de sus talentos en el evento más esperado”, destacó Brea.

Sobre Caroline Aquino puntualizó: “La conozco desde antes de entrar en la comunicación, es un fuerte testimonio de que cuándo se quiere se puede, ha hecho camino al andar, ha construido una carrera con sus tropiezos y logros. La gente la quiere y se preguntaba ¿Por qué no Caroline?, y yo me hice esa misma pregunta. El tiempo de Dios es preciso, este es su momento, y me place mucho ser parte de eso”.

“Clarissa Molina, hay talentos que uno los descubre al mismo tiempo que toda la audiencia, puedo decirte que comencé a verla y comencé a ver su crecimiento, y en un momento me dije, cuando tenga la oportunidad de producir un evento grande, me gustaría trabajar con ella, ella transmite a las cámaras su naturalidad. Me parece que en estos tiempos, lograr ser tú mismo frente a una audiencia, es algo de mucho valor que el público percibe inmediatamente”, afirmó René.

Cándida Hernández, VP de Mercadeo y Estrategia de la Cervecería Nacional Dominicana, indico que esta edición de Premios Soberano destapa la evolución de República Dominicana a través de la generación de nuevas oportunidades para nuestro talento. Reforzó que Cervecería y Acroarte, creen que la selección de las presentadoras, establece un indicio del compromiso establecido con el desarrollo del talento local.

“Confiamos en la capacidad creativa, talento, y disciplina del equipo de René, estamos contentos de trabajar nuevamente de la mano con él, su selección y la de Clarissa y Caroline como presentadoras del premio es una garantía de una puesta en escena con altos estándares de calidad que llenará las expectativas de todo el público. Ambas comunicadoras cuentan con amplia experiencia en la conducción de premios locales e internacionales, son jóvenes que han logrado sus objetivos preparándose y escalando en sus carreras hasta lograr el posicionamiento y respeto con el que cuentan en la actualidad” manifestó Zumaya Cordero, productora ejecutiva del premio.