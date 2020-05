$!Cathedral International School cumple 25 años

El colegio Cathedral International School celebra con gran alegría su Vigésimo quinto aniversario. “Es un momento oportuno para dar gracias y celebrar aún en estos momentos donde nos afecta sensiblemente la situación generada por el COVID-19, todo el recorrido realizado desde el año 1995 hasta ahora” señaló su presidente, Delores Sánchez.

Este proyecto inició como un preescolar con 40 niños y hoy es un colegio preuniversitario que cuenta con 950 estudiantes y 70 profesores, que imparten enseñanzas en inglés y español. Han sido muchos años de labor educativa donde se desarrolla una propuesta actualizada, innovadora, tecnológica, valórica, multicultural y donde se preparan seres humanos para la vida. CIS cuenta con dos acreditaciones Internacionales, una por New England Association of School and Colleges (NEASC) y otra como Escuela Eco-School, las cuales fungen como organismos evaluadores garantizando la calidad de sus programas bajo estándares internacionales.

Sánchez menciona además que todos los logros del CIS han sido gracias al trabajo en equipo, de un personal docente calificado y comprometido, y de la buena relación entre las familias y el colegio. A lo largo de estos años el colegio se ha destacado en diferentes disciplinas como la literatura, robótica, arte, modelos de Naciones Unidas, y los deportes.

Las actividades por el 25 aniversario de CIS se encuentran en estos momentos pospuestas, dada la situación de pandemia declarada en el país y la agenda se llevará a cabo más adelante.

Dentro de sus planes está seguir consolidando su metodología STEAM, la cual educa a los estudiantes, bajo el paradigma de “crear para aprender.