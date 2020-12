$!¡Celebra tu cumpleaños en Nickelodeon Hotels!

Jorge Féliz Germán, presidente de Karisma Hotels & Resorts para República Dominicana, expresa que “muchas familias actualmente desean compartir de forma segura y diferente sus celebraciones, cumpleaños o aniversarios, siendo Nickelodeon Hotels & Resorts el lugar preferido para ello. Con nuestro programa integral de bienestar Karisma Peace of Mind ™ de Karisma Hotels & Resorts garantizamos la seguridad de nuestros huéspedes y un inigualable nivel de servicio, todo esto sumado a la experiencia Gourmet Inclusive by Karisma. Celebrar una actividad en Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana es vivir un recuerdo familiar para toda la vida”.

El programa Karisma Peace of Mind presenta nuevos protocolos de salud, pautas de limpieza actualizadas y las mejores prácticas de la industria, incluida la afiliación al International WELL Building Institute y Well Living Lab de Delos Well Living, en conjunto con la Clínica Mayo y con el respaldo de Deepak Chopra.