Celebran cena blanca del festival procigar 2020

Por décimo tercer año consecutivo, la Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana reunió a productores, amantes y aficionados del tabaco en la tradicional Noche Blanca del Festival Procigar, en esta su edición del 2020.

Esta cena se realizó en el monumento a los Héroes de la Restauración de Santiago y contó con la asistencia de más de 800 invitados los cuales recibieron una caja de especial cigarros para la ocasión. El diseño de la caja fue por el artista Fabián Barrantes y confeccionada por la empresa International Packaging.

El evento estuvo amenizado por Miguel Ángel Soul así como la música de la artista Claudia Reyes, acompañada de las coreografías de Cindy Sosa y DJ Poche con el grupo de baile Casa de Danza.

Durante este día los invitados internacionales, provenientes de más de 20 países del mundo vivieron la experiencia de conocer el origen y proceso del cigarro, desde su siembra hasta la manufactura del mismo.

Cigarros de la Cena Blanca: Tabadom Holding: Davidoff WSC Churchill, Tabacalera de García: VegaFina 1998, La Aurora: Aurora 115 Aniversario Toro, Quesada Cigars: Quesada Reserva Privada Barberpole, General Cigar Dominicana: Partagas Escorpión Trovador Maduro, De los Reyes Cigars: Saga Short Tales Tomo VI, Tabacalera A. Fuente: A.F. Don Carlos Eye of the Shark, La Flor Dominicana: LFD Reserva Especial, Tabacalera La Alianza-EP Carrillo: New Wave Connecticut Gran Vía y Tabacalera Palma: La Instructora Delicado.