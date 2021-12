$!Celebran el Congreso Internacional de Mujeres “Levantando el vuelo”

La fundación De Mujer a Mujer volvió a organizar este congreso anual en el mes de noviembre porque en esta fecha se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal, el día 25 de noviembre, declarado por la ONU como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y la organización está consolidada con esta premisa. Además tiene el objetivo de concienciar sobre este flagelo y dotar de herramientas a las mujeres para su crecimiento personal, espiritual y profesional.

El evento contó con la presencia del alcalde de Harker Heights, Spencer H. Smith, quien reconoció con una proclama a la CEO de la fundación, Jacqueline Tineo, y en la que se une a la lucha contra la mujer. “Estoy aquí porque soy hijo de una mujer, soy esposo de una mujer, soy padre de una hija, por lo tanto me debo a las mujeres a las que debemos cuidar y respetar”, afirmó en sus emotivas palabras.

Mujeres de diferentes países estuvieron compartiendo sus experiencias y dando estrategias para levantar el vuelo, ayudándoles a reconocerse como mujer creadora de vida y esperanza y sanando esas heridas que no las dejan levantar sus alas. “Tomando conciencia, cuidando de amarse y no maltratarse ella misma, no maltratar otras mujeres y no permitir el maltrato de los hombres, trabajando a nivel emocional , espiritual y empresarial”, son ejes fundamentales, enfatizó Jacqueline Tineo, periodista y escritora dominicana, presidenta de la fundación.

Las conferencistas invitadas fueron: la Dra. Alicia Navarro (Estados Unidos) , Dra. Rosaura Gutiérrez (República Dominicana), Aurelia Prado (Estados Unidos); Sindy Figueroa (Guatemala), Ana Luisa Tapia (México) María González (República Dominicana); María Santiago (Estados Unidos), Teresa Chávez Astorga (Perú).

En el panel testimonial participaron Pastora María Alicia Martínez (México); la empresaria Marisol Casola (República Dominicana); Gloria López (Colombia); Autora de Gaviota (Puerto Rico); la coach de divorcio Yanira Mendoza (El Salvador) y Dra, Adriana Calabria (Estados Unidos); como artista invitada, Yanira Sanata salmista y guitarrista y una participación especial de la salmista Sarai Vazquez, junto a su madre Milly y su tia Rhode.

Dirigido por la periodista y escritora dominicana Jacqueline Tineo y con un equipo de profesionales, se brindaron las herramientas necesarias y únicas, para el encuentro de la mujer con su esencia, el reconocimiento de sus valores y el amor que habita en ellas, para una vez apropiarse de ellos, ofrecerlos a su entorno.

La Fundación De Mujer a Mujer fue creada con el propósito de llevar orientación, educación y motivación a través de seminarios, talleres de capacitación, congresos, retiros, y a través de los distintos medios de comunicación, con dinámicas grupales, entrevistas personalizadas y el trabajo de campo comunitario. Su enfoque va dirigido a ofrecer talleres de capacitación a todas las mujeres y población en general sobre temas humanos, de crecimiento personal, espiritual y empresarial donde la mujer y el hombre sean capaces de dejar huellas y sembrar esperanza.