$!Centro León prepara la exposición “Ser Oscar de la Renta”

La directora general de la Fundación Eduardo León Jimenes informó, asimismo, que entre las piezas que serán exhibidas en esta exposición se incluyen 50 vestidos originales, algunos diseñados para Hillary Rodham Clinton, Oprah Winfrey, Sarah Jessica Parker, Beyonce y Taylor Swift. Asimismo, contendrá documentos y objetos de carácter documental, fotografías personales del diseñador, 60 portadas de revistas y libros, videos con entrevistas a familiares, personalidades del arte y la cultura vinculadas a Oscar de la Renta, cámaras y accesorios de la Colección Eduardo León Jimenes de Etnografía y obras de arte de colecciones propias y cedidas en préstamo de colecciones privadas e instituciones nacionales e internacionales.

Esta importante muestra, además, incluirá un catálogo con 13 ensayos sobre Oscar de la Renta, de la autoría de personalidades nacionales e internacionales que reflexionan sobre el valor de su obra y su impronta personal. Asimismo, se exhibirá un documental con entrevistas a 50 personalidades amigas, colaboradores y familiares del diseñador.

En el desarrollo de esta exhibición, que tendrá lugar en la Sala de Exposiciones Temporales del Centro León, ocupando un área de 620 metros cuadrados, además de otros espacios complementarios, la institución ha contado con el apoyo de centros de investigación, museos, coleccionistas y especialistas de alto nivel, nacionales e internacionales, entre ellos The Metropolitan Museum of Art (The MET), Kent State University Museum (KSUM), George W. Bush Presidential Library and Museum, Fashion Institute of Technology, en particular su departamento de Colecciones Especiales; The Young Fine Arts Museums of San Francisco, Archivo Antonio López, Museo Bellapart y Museo Fernando Peña Defilló. Asimismo, hicieron importantes aportes Michael Donovan, Nancye Green, Martin Corullon y Molly Sorkin, entre otros.

De su lado, la firma de diseño de modas Oscar de la Renta colaboró de manera muy comprometida desde el comienzo de esta iniciativa, aportando valiosas informaciones y contactos que enriquecieron el proceso de investigación.