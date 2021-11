$!Chartering Travel presenta sus destinos del 2022

Chartering Travel, una de las agencias que más auge tomó en este último año destacándose por sus tours exitosos a destinos exóticos, dio a conocer sus nuevas rutas y aventuras para el año entrante en un ambiente divertido y elegante en el Homewood Suites By Hilton Santo Domingo, mediante un coctel a cargo de Ron Brugal.

Entre los destinos que ofrece la agencia, están: Grandes Capitales de Rusia con Georgina Duluc, Dubái, Crucero Royal Caribbean Symphony Of The Seas saliendo desde Miami, Costa Firenze salida desde Barcelona, Colombia, México y Cancún con un Toque de Tulum, Fórmula 1 Miami, Mi Primer Viaje Europa, Egipto y Grecia, Turquía y Grecia, Perú, Cuba, Tailandia, así como toda la zona turística de República Dominicana.

Destacaron que igualmente estarán promoviendo el turismo interno a través de interesantes propuestas ofrecidas por Luca Hotel by The Oxo House, CHC con sus marcas Coral Hotels y Xeliter, Alkquimia Bayahíbe, Rancho Don Lulú, Be Live Collection Punta Cana, Grand Palladium Punta Cana, Coco Bongo, Villa Serena y el Hotel de Lujo solo para adultos Sanctuary Cap Cana entre otros.