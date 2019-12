$!Chef Micaela Tolentino pone en circulación “Recetas para toda una vida”

La chef dominicana Micaela Tolentino puso en circulación su libro “Recetas para toda una vida”, donde según explicó reúne una selección de las recetas que la han acompañado desde su niñez y con las cuales ha vivido inolvidables e irrepetibles momentos en el desarrollo de su pasión por el arte culinario.

Para la elaboración de este manual, hecho en República Dominicana, Micaela se inspiró en su madre, Ligia Evangelina Bonetti Guerra, a quien considera la mejor cocinera que ha conocido. De hecho, asegura que, de ella y su padre, Hugo Tolentino, heredó el amor por la gastronomía.

“Recetas para toda una vida” ofrece más de cien preparaciones, platos que han pasado de generación en generación, conquistando paladares y protagonizando encuentros familiares y entre amigos. Como novedad, ofrece un capítulo de recetas para pacientes bariátricos y árabes, algunas recetas originales de amigas cercanas Vanessa y Vida Gaviria, Amelia Pereyra Bermúdez y Dafne de Frías de Polanco”.

En el encuentro, la autora, narró sus inicios en la cocina con apenas diez años de edad. Luego de estudiar Administración de Empresas en los Estados Unidos, profesión que ejerció por varios años, decidió cursar el Diplomado de Artes Culinarias en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), lo que dio como resultado su primer proyecto gastronómico, Clementine Pastry and Take Out, en sociedad con la también chef Vanessa Gaviria.

“Me encantaría que, durante esta temporada festiva, quienes adquieran mi libro se animen y pongan en práctica algunas de ellas. Se trata de preparaciones muy fáciles, diseñadas para que las manos menos diestras en la cocina, puedan aprender y aprovechar de estos sabores”, comentó Tolentino durante la presentación. “