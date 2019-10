$!Cigar Country celebra lo mejor de la industria tabaquera

Cigar Country Best of the Best celebró lo mejor de la industria tabacalera del 2018 en un evento que reunió a expertos y apasionados por el tabaco sirviendo a la vez para favorecer a la Fundación DREAM Project.

En la quinta edición del evento el codiciado título de Cigar Aficionado’s mejor cigarro del año se lo llevó el E. P. Carrillo Encore Majestic. Detrás de los cigarros E. P. Carrillo Encore hay además una historia familiar de superación inspiradora, pues se trata de un legado familiar que fue asumido por Ernesto Pérez Carrillo para trabajarlo de manera artesanal, apegado a la tradición cubana.

El premio fue entregado a Ernesto Pérez Carrillo por Litto Gonez, presidente de La Flor Dominicana en representación de Procigar. En este encuentro también se celebró que, por primera vez en la historia, República Dominicana gana el No. 1 del mundo tres años consecutivos en la edición de cierre de año de Cigar Aficionado con su Top 25 Cigars.

Este festejo fue el ambiente en el que además se realizó una subasta silenciosa pro recaudación de fondos a beneficio de la Fundación DREAM Project, la cual ha venido apoyando el sector de educación inicial con la metodología Montessori, llegando en 2018 a 14 aulas construidas y en funcionamiento.

La Fundación DREAM Project se enfoca en proveer calidad en horas de educación a más de 8 mil niños pertenecientes a los 14 programas que se desarrollan en 28 comunidades de República Dominicana. Reconociendo que en la educación reposa la promesa de progreso de la sociedad dominicana en todos los aspectos.