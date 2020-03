Claro celebra la 13 edición del tradicional almuerzo por el Día de la Mujer

La empresa de telecomunicaciones Claro realizó su tradicional almuerzo conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, en el cual reúne a destacadas mujeres de diferentes ámbitos de la vida social y empresarial del país. El presidente de Claro, ingeniero Rogelio Viesca, luego de saludar a las invitadas y expresarles su admiración, destacó que en Claro han asumido el compromiso de implementar prácticas en materia de equidad de género que conduzcan a condiciones de igualdad entre hombres y mujeres y que favorezcan la no discriminación y la no violencia contra ellas. Asimismo, aseguró que bajo el aval de Igualando RD, sello que obtuvo la empresa de la mano del PNUD el año pasado, hacen valer sus políticas de inclusión que permiten a los colaboradores y colaboradoras de Claro acceder al trabajo con igualdad salarial y promover la participación de mujeres en posiciones no tradicionales.

“Desde nuestra industria, donde el porcentaje de participación de mujeres es aún más limitado que en otras, queremos continuar brindando mayor oportunidad e igualdad a la mujer para que pueda insertarse en el campo laboral”, resaltó el ingeniero Viesca.

El almuerzo conmemorativo contó con la participación de Mercedes Carmen Capellán de Lama, destacada profesional de Santiago, asesora general y presidenta de la Junta Directiva de Grupo M y CODEVI, así como directora de la Fundación del Grupo M, quien hizo un recuento de sus vivencias personales y de su experiencia en el mundo laboral.

El esperado evento, que se celebró por décimo tercer año consecutivo, busca enaltecer a la mujer dominicana en diferentes roles, representados en cada una de las invitadas.

La actividad transcurrió en medio de una elegante ambientación, que contó con la intervención musical de un cuarteto de cuerdas de mujeres de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Los principales ejecutivos y ejecutivas de Claro sirvieron de anfitriones de las invitadas asistentes, entre las que se encontraron importantes representantes del gobierno, la sociedad civil, los medios de comunicación, clientes y relacionadas.