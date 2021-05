$!Club Rotario Santo Domingo Bella Vista, Inc., reconoce a María Cristina Camilo

El Club Rotario Santo Domingo Bella Vista, Inc., en el marco de su programa de distinción a “Mujeres de Valores”, entregó un reconocimiento a María Cristina Camilo por ser la primera locutora dominicana, y por su larga y exitosa trayectoria en la comunicación.

La distinción fue entregada en un encuentro íntimo en su residencia con todos los protocolos de bioseguridad, en el cual Miriam Ortega, Marta Olivares, presidente y secretaria, respectivamente, y Olga de los Santos pasada presidenta, destacaron los dotes de comunicadora que tiene la homenajeada.

Con esa gran sonrisa que le caracteriza, María Cristina Camilo dijo “a medida que nos van pasando los años, nos vamos poniendo más sensibles, y todos mis reconocimientos los he agradecido de corazón, pero los que recibo ahora me llegan mucho más profundo. Por eso, tengo que decir con toda sinceridad que me siento muy, pero muy agradecida de que el Club Rotario Santo domingo Bella Vista me haya tomado en consideración”.