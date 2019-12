$!Concierto de Gala Navideño en el Centro Cultural Perelló con la Orquesta Sinfónica Nacional

Con el auspicio de la Fundación Perelló, por octavo año consecutivo el Centro Cultural Perelló (CCP) presentó su tradicional Concierto de Gala Navideño, evento abierto para todo público, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del maestro José Antonio Molina, con las participaciones especiales de Diomary La Mala, Manny Cruz y la participación especial del artista internacional Pablo García.

Como parte de los esfuerzos del CCP ha venido rescatando los valores a través del arte y la cultura. El concierto ofreció un repertorio musical amplio y variado, además de la interpretación de cánticos a cargo del Coro de Cámara del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, KORIBE, bajo la dirección de la maestra Nadia Nicola.

Julia Castillo, directora del CCP, durante sus palabras de bienvenida expresó gratitud por la acogida que recibe esta gala, la cual es ya una tradición para el pueblo banilejo: “Más que un concierto navideño, es un evento artístico, cultural y familiar que realiza la familia Perelló Abreu, con la finalidad de enaltecer el arte y la cultura dominicana en la provincia Peravia.”

Destacó que, durante estos ocho años, más de 10 mil personas provenientes de diferentes comunidades han podido disfrutar de un concierto de dicha magnitud, fortaleciendo el propósito y motor del Centro Cultural Perelló que es poner al alcance de toda la sociedad banileja y la región Sur actividades que promuevan valores.

“Como parte del compromiso que tenemos con el pueblo banilejo y nuestro país, este espectáculo es un regalo especial de parte de la Familia Perelló-Abreu, para que toda la familia pueda disfrutarlo”, señaló Castillo.

Los asistentes disfrutaron de una noche magistral con un repertorio musical que incluyó la interpretación de clásicos villancicos, tales como: Waltz of the Flowers, Santa Claus is coming to town, Vivo por Ella, The Christmas Song, A las Arandelas (aguinaldo dominicano), En esta Navidad, Alegre Vengo, Merenguero hasta la tambora, Aleluya de El Mesías y Sabes Enamorarme interpretado por Manny Cruz.