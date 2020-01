Concluye Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de Física

La Sociedad Dominicana de Física llevó a cabo el “Primer Congreso Internacional de Física" (CI-SoDoFi 2020), con la participación de destacados científicos nacionales y extranjeros provenientes de 13 países, que sirvieron como expositores para más de 50 ponencias.

El evento científico, que se llevó a cabo en el hotel Coral Costa Caribe Resort & Spa de Juan Dolio, lo encabezó el doctor Melvin Arias Polanco, presidente de la entidad, junto a los coordinadores generales del encuentro, las doctoras Emma Encarnación e Inna Samsón, así como el coordinador del comité científico: Dr. Juan M. López Encarnación.

Durante su discurso de bienvenida, el doctor Arias Polanco resaltó el entusiasmo existente en el ambiente científico dominicano por hacer realidad este congreso, dado el importante significado del mismo con miras a promover el desarrollo de la Física y convertirse en un espacio de colaboración entre físicos del Caribe y colaboradores internacionales, así como aportar a las áreas educativas y los sectores productivos de la nación.

El tema “Nanociencias | Nanotecnología: Electrodos a base de grafeno para baterías de litio”, estuvo a cargo del doctor Vittorio Pellegrini, director de los Laboratorios de Grafeno de los Laboratorios Centrales de Investigación del IIT en el Instituto Italiano Di Tecnología, Génova, Italia; mientras que el doctor Preston Moore, director del West Center for Computational Chemistry and Drug Design, y profesor de Química y Bioquímica de la University of the Sciences en Philadelphia, Estados Unidos, disertó sobre el tema Biofísica | Física Estadística: Matrices de respuesta coordinada de Superficie vinculada a Islas de Polímeros - Material inteligente de CORAL: Cambia las propiedades en respuesta a estímulos. Asimismo, se llevó a cabo el taller “Diseñando y facilitando actividades en el aula usando simulaciones interactivas PhET”, a cargo de Diana López, investigadora del departamento de Formación Docente y Actividades Didácticas PhET Interactive Simulations de la Universidad de Colorado, con quien también se realizó una mesa redonda de Educación basada en las posibilidades de mayor integración de dicha herramienta interactiva en clases a diferentes niveles y posibilidades de colaboración conjunta.

La jornada continuó luego con la conferencia “Energía | Física de Partículas: Computación y Ciencias de Datos en Experimentos de Física Multinacionales: el caso CERN y su Extensión a América Latina”, dictada por el Dr. Arturo Sánchez, investigador del Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP, Trieste, Italia) y de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), en Suiza; y concluyó con la participación del Dr. Herwin Speckter, miembro del Centro Gamma Knife Dominicano y del Departamento de Radiología Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT) de República Dominicana. Además, se llevó a cabo un Conversatorio con el título: “Uso de Energías Alternativas en República Dominicana: Perspectivas, Posibilidades y Desafíos”, en el que participaron los principales actores del sector eléctrico nacional.

Los patrocinadores del evento fueron: La Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC); la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); el Ministerio Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), el Ministerio de Educación (MINERD); el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU); Universidad de la Calabria; la Embajada Dominicana en Italia; la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD); Fundación PROPAGAS; la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales; la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED); la Comisión Nacional de Energía (CNE); el Consorcio Eléctrico Punta Cana Macao (CEPM); el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo Limpio; Ingeniería de Construcciones (INGDECON) y la revista MercadoSocial.com.

La Sociedad Dominicana de Física (SODOFI) es una sociedad científica especializada, fundada en 1979 y que reúne la comunidad de Física dominicana, universidades nacionales representadas. Su objetivo principal es promover la enseñanza, la investigación y el desarrollo profesional en Física, mediante la creación de un espacio apto para el estudio de la esta ciencia y sus complejidades, y que esto contribuya a fortalecer las acciones de las instituciones privadas y públicas del Estado dominicano.

En el congreso también estuvieron presentes los miembros de la junta directiva de la institución: José Liriano, vicepresidente ejecutivo; José Álvarez, secretario de Investigación Científica; Inna Samsón, secretaria de Divulgación y Extensión; y el vocal, Miguel Ferreira.

Los países con científicos participantes fueron Puerto Rico, Cuba, Costa Rica, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Estados Unidos, Italia, Suiza y Rusia.