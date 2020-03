Cuerpo Consular celebra su 67 aniversario

El Cuerpo Consular acreditado en la República Dominicana celebró su 67 aniversario durante un encuentro realizado en las históricamente conocidas instalaciones del monumento Fray Antonio de Montesinos.

“A nombre del Cuerpo Consular Acreditado en el país y de todos los que hoy nos acompañan, al celebrar la llegada de estos 67 años de fundación, reafirmamos nuestro compromiso de mantener en alto el ejercicio de la función consular, manteniendo vigentes sus ideales, a favor de la unidad y del servicio de los demás”, manifestó la señora Clara Reid de Frankenberg, Cónsul Honoraria de Noruega y Decana del Cuerpo Consular.

Asimismo agradeció la presencia de la ex viceministra para asuntos consulares y migratorios y actual embajadora dominicana en Argentina, Marjorie Espinosa quien asistió en representación del ministro de relaciones exteriores, Miguel Vargas Maldonado.

En este contexto se reconoció al Cónsul Honorario de Jamaica, Enrique De Marchena Kaluche, por su gestión como Ex Decano del Cuerpo Consular, así como a los honorables cónsules que han cesado en sus funciones como son Clara Porcella, Ex cónsul de la República de Paraguay; Campos de Moya, ex cónsul de la India, y Ramón de la Rocha, Ex Cónsul de la República de Serbia, por su entrega y compromiso en el desarrollo del ejercicio consular.

Posteriormente, Reid de Frankenberg agregó un brindis por la unión y confraternidad de los países que integran armónicamente la entidad, junto a los invitados que compartieron de un ameno encuentro.